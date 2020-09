Schulleiterin Inge de Lange überreichte elf Schülerinnen des Wahlpflichtkurses der Klasse zehn Französisch der Sekundarschule an der Marienlinde am Dienstag ihre lang ersehnten DELF-Diplome – Diplôme d‘Études en Langue Française.

Im Rahmen des Ergänzungsunterrichts (DELF-AG) bereiteten sich die Schülerinnen im ersten Schulhalbjahr 19/20 auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen – Niveau A2 – vor.

Am 18. Januar legten sie dann zunächst die mündliche Prüfung bei eigens aus Frankreich angereisten Prüfern des Institut Français am Pascal-Gymnasium in Münster ab. Dabei ging es vor allem darum, die eigene Souveränität im Umgang mit der Fremdsprache und französischen Muttersprachlern unter Beweis zu stellen.

Ebenfalls an einem Samstagmorgen, am 25. Januar dieses Jahres, fanden die schriftlichen Prüfungen in den Räumen der Sekundarschule statt. Es wurden altersgerechte Texte wie Emails verfasst, und es galt, diversen Hör- und Lesetexten wichtige Informationen zu entnehmen.

Ein halbes Jahr nach den Prüfungen sind nun alle Leistungen in Frankreich korrigiert, alle Diplome vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und versandt worden. Das weltweit anerkannte Diplom, das eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und Beruf ist, halten nun folgende Schülerinnen stolz in ihren Händen: Yara Al Hamoud, Rubika Karunakaran, Jasmin Lamping, Julia Koch, Tieu Man Nguyen, Sophia-Sara Pohl, Merle Rotthowe, Maria Scheller, Jule Tippkötter, Amelie Westbrink und Amélie Zhorzel.