Als Frau in einer Männerdomäne fühlt sich Petra Saathoff sichtbar wohl. Sie ist Staplerfahrerin bei Winkhaus und transportiert Material zu den Arbeitsplätzen oder verlädt Waren auf Lkw. Jetzt feiert sie ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit. Am 1. Oktober 1980 trat sie bei Winkhaus ein. Ihr Vater hatte bereits dort gearbeitet und konnte das Familienunternehmen als Arbeitgeber empfehlen. Eigentlich wollte die Jubilarin Krankenschwester werden, doch wegen der frühen Heirat hatten sich ihre Pläne geändert. Bei Winkhaus war sie zunächst als Metallarbeiterin tätig und bediente die Schweißmaschine. 1989 wechselte die Jubilarin ins Service Center und verpackte Fensterbeschlagteile für Kunden. Seit 2006 ist sie im Bereich Interne Logistik beruflich zuhause. Sie schätzt das Arbeitsklima. In ihrer Freizeit bewegt sich die 59-Jährige viel, geht walken und schwimmen und pflegt mit ihrem Ehemann den heimischen Blumengarten.