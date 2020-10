In der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses gab Stephan Herzig , Fachbereichsleiter Steuerung/Zentrale Dienste, bekannt, dass die Gelbe Tonne 2021 eingeführt wird. 5000 bis 6000 Behältnisse sollen an die Haushalte in Telgte und Westbevern ausgeliefert werden.

Vorher werden diese auf dem Gelände des alten Recyclinghofes zwischengelagert. Bürgermeister Wolfgang Pieper erläuterte, dass die Haushalte im Regelfall eine 240-Liter-Tonne erhielten, in die bis zu acht Gelbe Säcke passten. Die Gelbe Tonne werde alle vier Wochen abgefahren. Es sei möglich, dass sie später die Rolle der Wertstofftonne eingenehmen könnte, in der beispielsweise auch Elektrokleingeräte entsorgt werden dürfen. Denkbar sei die Umstellung 2022/23.