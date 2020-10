Die Segelfluggruppe Telgte hat ein weiteres Ehrenmitglied in ihren Reihen. Kürzlich wurde die Jahreshauptversammlung nachgeholt – natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Dabei wurde der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt. Mit einem eindeutigen Votum wurde der Antrag, das Vereinsmitglied Hermann Kerßenfischer zum Ehrenmitglied zu ernennen, angenommen. Damit wurde Kerßenfischer die Ehre zuteil, in den engen Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen zu werden. Bislang hatte die Segelfluggruppe Telgte drei aktive Ehrenmitglieder, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Das vierte Ehrenmitglied, Theodor Post sen., ist vor einigen Jahren verstorben. Drei Ehrenmitglieder – (v.l.) Peter Michalowski, Hermann Kerßenfischer und Alfons Bieckmann stellten sich den Fotografen.