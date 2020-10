Buchwidmungen sind selten geworden

Sie sammeln Bücher mit ganz persönlichen, handgeschriebenen Widmungen: Liebesgrüße, Gedichte oder einfach persönliche Wünsche. Sie haben diese Publikationen auf Flohmärkten entdeckt. 135 Mal ist ihnen dieses bereits gelungen. „Zu einem individuellen Buch gehört auch eine ganz persönliche Widmung“, sagen Marion und Arnold Illhardt . Das Ehepaar liest nicht nur gerne Bücher. Die Bibliothek verleiht dem Wohnbereich zudem vielmehr eine gemütliche Atmosphäre.

Vor etwa sieben Jahren kamen sie auf den Geschmack, Bücher mit persönlichen Widmungen zu sammeln: „Mit jeder handschriftlichen Eintragung verbindet sich auch eine Geschichte zwischen zwei Menschen. Die Personen kennen wir natürlich nicht, doch wer sich das Buch anschaut, kurz den Titel und die Widmung liest und verinnerlicht, entwickelt seine eigene Vorstellungskraft davon, was der Schreiber seinem Empfänger sagen will“, so Arnold Illhardt.

Als Beispiel schlagen sie das Buch „Der alte Mann und das Meer“ von Ernest Hemingway auf. Dort steht auf einer freien Seite dieser Text geschrieben: „Lieber Andreas, eines der schönsten, aber auch einsamsten Bücher, die ich kenne – oder vielleicht gerade deshalb, deine Ellen.“ Eine weitere Widmung, fast 75 Jahre alt, befindet sich in dem Roman von Boris Vian: Der „Schaum der Tage“. Das Buch wurde zu einem der Kultbücher des 20. Jahrhunderts. Dort steht handgeschrieben: „Meiner bestrickenden Tänzerin, von Engelbert.“

„Diese Widmung mit diesem Buchtitel hat uns 2014 den Antrieb gegeben, noch mehr Bücher intensiver zu lesen oder einfach die ersten Seiten aufzuschlagen. Das geschriebene Wort als Geschenk ist etwas“, so Arnold Illhardt, „was man persönlich nicht sagen würde. Es enthält Botschaften.“ Wie diese auch von Gusti in einem Buch an Hanni geschrieben, formuliert 1923 in Hosterwitz, einem Ortsteil von Dresden.

Arnold Illhardt ist begeistert: „Da stecken Botschaften drin.“ Illhardt zitiert: „Allerliebste Hanni, die Welt scheint mir so klein und rund (eine bewiesene Tatsache), dass wir uns heute nicht Lebe wohl auf immer sagen müssen. Auf Wiedersehen und Dank für schöne verlebte Stunden.“ Die Widmung endet so: „Gusti: demütig sich kringeln des Schwänzlein.“

So ist diese einzigartige Sammlung mit bis zu über 100 Jahre alten Eintragungen eine Fundgrube bezaubernder Buchwidmungstexte. „Dieser Querschnitt an Buchwidmungen ist wohl einzigartig in Deutschland,“ so Arnold Illhardt. „Im Internet habe ich geforscht und nichts Gleichwertiges gefunden.“

Heute, so hat das Ehepaar festgestellt, schreiben die Menschen so etwas nicht mehr in einem Buch. „Das bedauern wir, „geht doch dadurch etwas Persönliches verloren.“

Daher sind die Ausstellungen, die die Eheleute Illhardt bereits durchgeführt haben und auch in Zukunft planen, eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Sie liefern dem Betrachter auch Ideen: Etwa einer Freundin - mit einem Buch und einem passenden Titel dazu – ein individuell persönliches Geschenk zu machen. „Auch als Dankeschön oder als Erinnerung an schöne gemeinsame Zeiten stellen Buchtitel und Widmung eine Verbindung her.“ In diesem Jahr konnten Marion und Arnold Illhardt coronabedingt keine Flohmärkte besuchen und auch keine Ausstellungen durchführen.

Die beiden Telgter bezeichnen sich als hoffnungslose Romantiker. „Wir stöbern demnächst weiter nach Büchern auf Flohmärkten, in Antiquariaten und in den öffentlichen Bücherregalen. Immer in der Vorfreude, ein Buch mit einer Widmung zu finden. Leider ist die Ausbeute sehr gering. Umso mehr freuen sie sich, wenn WN-Leser ihre Bücher einmal durchstöbern, nach Buchwidmungen Ausschau halten und sich dann bei ihnen per Mail melden: arnion@gmx.de.

Spannend sei es natürlich, wenn Widmungen schon sehr alt sind. Sie werben regelrecht für die Eintragung in einem Buch: „Eine kleine Publikation mit einer schönen Widmung ist oft für den Beschenkten viel wertvoller als ein teures Parfüm.“ Marion und Arnold Illhardt sind kreativ, stecken voller Ideen und gehen den Weg weiter. Sie verschenken zu gewissen Anlässen und für ausgewählte Personen immer wieder mal ein kleines Buch, versehen mit ihrer ganz persönlichen Widmung.