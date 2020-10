Unter dem Thema „All you need is love“ wurden in der Petruskirche der Evangelischen Kirchengemeinde acht Mädchen und Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren durch Pfarrerin Sabine Elbert in zwei Gottesdiensten konfirmiert. Mit der feierlichen Segenshandlung bekräftigten die jungen Leute, was Eltern und Paten bei der Taufe stellvertretend versprochen hatten: ein Leben im christlichen Glauben zu führen. „All you need is love“ verband Pfarrerin Sabine Elbert mit Auszügen auf dem Korintherbrief, Kapitel 13: Das Hohelied der Liebe. Die Pfarrerin erklärte, dass jeder in der Liebe von Gott so wertvoll sei, dass er sich nicht verstellen müsse, sondern so sein könne, wie er sei. Nach dem Glaubensbekenntnis der Konfirmanden erhielten die Jugendlichen zu ihrem Konfirmationsspruch und der Konfirmationsurkunde ihren ganz persönlichen Segen. Weil die Konfirmation traditionell mit einem Familienfest verbunden ist und die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden müssen, hatte sich die Kirchengemeinde dazu entschlossen, in zwei Gottesdiensten jeweils vier junge Menschen zu konfirmieren. Jeder Konfirmand durfte bis zu 15 Gäste mitbringen. So konnten die Coronaschutzregeln eingehalten werden. Ursprünglich sollten im Mai 21 Jugendliche konfirmiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die Feier aus. Acht Konfirmanden entschieden sich dafür, am gestrigen Sonntag als mündiges Gemeindemitglied aufgenommen zu werden. Die anderen dreizehn folgen im kommenden Jahr.