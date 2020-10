Auf den internationalen Bühnen zu Hause

Ein Pianist, der auf den großen Bühnen der Welt zu Hause ist, gibt am Samstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus ein Sonderkonzert: Alexander Krichel . Er wird Werke von Ludwig van Beethoven (Sonate op. 31 Nr. 2 d-Moll „Der Sturm“ und Sonate op. 57 f-Moll „Appassionata“) sowie Franzt Liszt spielen. Dabei handelt es sich um Werke, die bereits beim ersten Autokino-Klassikkonzert der Welt, das der Künstler vor wenigen Wochen spielte, zu hören waren.

Zu verdanken ist der Musikgenuss der Telgterin Gisela Stohlmann, die aufgrund ihrer exzellenten Kontakte zu dem Musiker den Termin ermöglicht hat. Dass am Sonntag ein außergewöhnlicher Pianist im Bürgerhaus spielt, wird unter anderem dadurch deutlich, dass Krichel im Jahr 2013 für seine Debüt-CD den Echo-Klassik als bester Nachwuchskünstler des Jahres verliehen bekam.

Seither ist Alexander Krichel sowohl auf dem nationalen als auch internationalen Podium zu Hause: Er gab Konzerte in der Philharmonie und im Konzerthaus Berlin, in der Elbphilharmonie Hamburg und der Laeiszhalle dort, im Herkulessaal und Prinzregententheater in München, in der Kölner Philharmonie, in der Tonhalle Zürich, in St. Martin in the Fields London und der St. Petersburger Philharmonie. Ebenso war er in New York City, Kapstadt, Tokio, Kyoto, Caracas, Mexico City, Oslo, Warschau, Bukarest und vielen weiteren Städten eingeladen. Neben Auftritten mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, den Bamberger Symphonikern, der Dresdner Philharmonie, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und den Bremer Philharmonikern ist er ebenso ein gern gesehener Gast beim Tokyo Symphony Orchestra, beim Kyoto Symphony Orchestra, den Festival Strings Lucerne, dem Polish Chamber Philharmonic Orchestra oder dem St. Petersburg Symphony Orchestra. Er spielte dabei unter renommierten Dirigenten wie Jonathan Nott, Antonio Mendez, Michael Sanderling, Wojciech Rajski, Vladimir Abramovic, Karl-Heinz Steffens, Markus Poschner, Matthias Bamert, Felix Mildenberger, Ruben Gazarian oder Charles Olivieri-Munroe.

Auf zahlreichen Festivals begeisterte Krichel das Publikum überdies, darunter das Schleswig-Holstein-Musik-Festival, das Rheingau-Musik-Festival, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, das Beethovenfest Bonn, die Schwetzinger Festspiele, der Kissinger Sommer oder L’ésprit du piano in Bordeaux.

Alexander Krichel ist dabei nicht nur auf der Bühne präsent, er ist ebenso Mitbegründer und künstlerischer Leiter des preisgekrönten Festivals „Kultur rockt“ sowie künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Kammermusik am Hochrhein“.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei „Tourismus & Kultur“ zum Preis von 16 Euro sowie an der Abendkasse, dann allerdings kosten sie 18 Euro.