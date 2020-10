„Schaufenster“ im Gerätehaus

Eine Hybrid-Konstruktion, ein umfassendes energetisches Gesamtkonzept, um möglichst wenig Heizenergie zu verbrauchen, und eine zur Straße hin teils transparent gestaltete Fassade, die Einblicke ermöglicht: Das neue Gerätehaus der Feuerwehr in Westbevern ist nicht nur durchgehend funktional gestaltet, sondern hat auch das eine oder andere I-Tüpfelchen, das es auch architektonisch zu etwas Besonderem machen soll. Das ließ Dirk Betz vom Büro „Schnoklake, Betz, Dömer Architekten“ aus Münster im Planungsausschuss durchblicken. Im Rahmen eines Wettbewerbs hatte der Entwurf die Jury überzeugt und den ersten Platz gewonnen.

Hybrid-Konstruktion

Das Herzstück des Ganzen ist die große Halle, die für fünf Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist. Direkt angrenzend ist eine Leitstelle geplant, die Einblicke sowohl in die Halle als auch auf die Bewegungsfläche davor ermöglicht. „Damit haben die Verantwortlichen immer den Überblick“, so Betz bei seiner Vorstellung. Sanitär- und Schulungsräume und eine zur Beveraue gelegene Terrasse, auf der sich die freiwilligen Feuerwehrleute bei Bedarf etwa von Einsätzen oder Übungen erholen können, runden das Konzept ab.

Eine Besonderheit ist die Hybrid-Konstruktion des Gebäudes, das machte der Planer in der Ausschusssitzung deutlich. Während im Bereich der Sanitär- und Aufenthaltsräume konventionelle Materialien wie Stahlbeton und Mauerwerk zum Einsatz kommen sollen, ist geplant, nicht tragende Teile in einer Holzständerkonstruktion mit einer Douglasien-Fassade zu erstellen. Zur Grevener Straße hin soll eine Art „Schaufenster“ Einblicke ermöglichen und zugleich deutlich machen, dass hier das Gerätehaus der Feuerwehr steht, in dem Ehrenamtliche für die Sicherheit ihrer Mitbürger sorgen.

Effiziente Heizung

Auch energetisch soll das neue Gerätehaus durchaus Vorzeigecharakter haben. Vom Planer angedacht ist eine Erd- oder Luftwärmeheizung, eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung, eine Dachbegrünung in Teilbereichen des Gebäudes sowie Solarthermie zur Erhitzung des Brauchwassers, etwa für die Duschen.

Udo Woltering (Grüne) sprach angesichts der vorgestellten Planungen von einem „überzeugenden Entwurf“. Er regte an, dass sich alle Verantwortlichen Gedanken machen sollten, ob das Gebäude nicht in Sachen Energieverbrauch „Modellcharakter“ haben solle, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und Vorbild für andere Bauherren zu sein.

Josef Strotmeier (CDU), selbst jahrelang Feuerwehrmann, sprach ebenfalls von einem gelungenen Entwurf, fragte aber bezüglich der Hybrid-Bauweise nach, ob das Büro damit bereits Erfahrungen habe. Aktuell, so Dirk Betz, werde beispielsweise ein Kindergarten in einer ganz ähnlichen Weise gebaut.

Klaus-Werner Heger (SPD) dachte weit in die Zukunft, als er wissen wollte, ob auf dem Gelände eine potenzielle Erweiterungsfläche vorhanden sei. Auch daran, so der Planer, sei gedacht worden. Das Gesamtgebäude sei weit bis an die Beveraue geschoben worden, um im Bereich der Grevener Straße, wenn notwendig, erweitern zu können.

Auch Detlev Dierkes (FDP) sprach von einem funktionalen und städtebaulich überzeugenden Gesamtkonzept. Er wollte mit Blick auf andere, ähnliche Maßnahmen aber auch wissen, ob es möglicherweise Vorbehalte gegen den Standort gebe. Das vereinte Bürgermeister Wolfgang Pieper. Es gebe keine grundlegenden Probleme. Mögliche Fragen sollten zudem bei einer Anwohnerversammlung besprochen werden, die in Planung sei.

Um sowohl für die Feuerwehrleute im Einsatzfall ein sicheres Ein- und Ausfahren auf das Gerätehausgelände zu ermöglichen als auch möglichst wenig Lärm für das Umfeld zu produzieren sei, analog zum Hauptstandort an der Alverskirchener Straße in Telgte, eine Ampelanlage geplant.