Senioren scheinen in Telgte derzeit vermehrt das Ziel von Betrügern zu sein. Nachdem vor einigen Tagen bereits zwei ältere Bewohner der Emsstadt am Telefon mit einem Trick abgezockt werden sollten, wurde eine 73-Jährige jetzt am Montag das Ziel eines Trickbetrügers. Dieser sprach die Seniorin nach Angaben der ermittelnden Beamten gegen 11 Uhr im Bereich des Baßfeld an, um ihr Geldscheine aus dem Portemonnaie zu ziehen.

Die 73-Jährige hatte kurz zuvor Geld von einem gegenüber befindlichen Geldinstitut abgehoben. Der Unbekannte sprach die Frau sowie ihren Ehemann an und zeigte sich zunächst hilfsbereit. Plötzlich hielt er zwei Münzen in der Hand und bat um einen Geldwechsel.

Die hilfsbereite Telgterin öffnete daraufhin ihre Geldbörse und schaute in ihrem Kleingeldfach nach. Dabei kam ihr der Tatverdächtige „zu Hilfe“, fischte die richtigen Münzen heraus und ging seiner Wege. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass alle Geldscheine aus ihrem Portemonnaie fehlten. „Diese dürfte der ablenkende Tatverdächtige beim Griff in die Geldbörse gestohlen haben“, ist die Vermutung der Polizei.

Der Unbekannte ist nach Angaben der geprellten Seniorin etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, trug eine dunkle Steppjacke sowie eine dunkle Hose. Nach Angaben der Beamten hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Beamten fragen in Zusammenhang: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.