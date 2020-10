Gespannte Ruhe legt sich über den Gastraum des „Mittendrin“, als Moderatorin Daniela Kaminski das Mikrofon erhebt. Sie stellt die erste Frage dieses etwas anderen Abends: „Wie nennt man in der menschlichen Anatomie die Wand zwischen beiden Nasenlöchern?“

Sofort setzt an den Tischen Getuschel ein, es soll bloß niemand an den Nachbartischen die eigene Lösung erfahren. Schon stellt Kaminski die zweite Frage: „Wer spielte John Hancock im gleichnamigen Film?“ Wieder Getuschel, die Kugelschreiber flitzen über die ausgeteilten Zettel. Hintergrund der Ratewut: Im „Mittendrin“ findet an diesem Abend die erste von zwei „Kneipenquiz“-Veranstaltungen statt. Und die beginnt mit einer Fragerunde.

„Als Zweites folgt dann eine Musikrunde“, erklärt Daniela Kaminski, die das Quiz gemeinsam mit Sandra und Frank Bitzer moderiert. Schon seit Ende 2018 sind die drei als Quizteam unterwegs. In diesem Jahr konnten sie Corona zum Trotz gemeinsam mit der Stadt Telgte eine neue Veranstaltungsreihe in die Wege leiten. „Die beiden Veranstaltungen waren recht schnell ausverkauft“, freut sich Simone Thieringer, Kulturmanagerin der Stadt Telgte. „Das zeigt: Rätseln und Raten boomt.“

Ein Blick in die Räumlichkeiten scheint das zu bestätigen: Gut 50 Menschen sitzen an den auf Abstand postierten Tischen. Einige Fenster sind für den coronakonformen Durchzug geöffnet und wer aufsteht, darf das nicht ohne Mund-Nasen-Schutz. „Wir machen auch keine Pause zwischendurch und ziehen in eins durch“, erklärt Kaminski die Rahmenbedingungen.

Eine Regel gilt aber unabhängig davon: „Schummeln ist langweilig und doof“, sagt Sandra Bitzer. Deshalb stehen auf den Tischen kleine, gelbe Körbchen. „Das ist der Handyparkplatz“, erklärt sie unter dem Gekicher der Mitspielenden. Wer mit Handy in der Hand erwischt wird, kriegt Punkte abgezogen.

Doch insgesamt steht natürlich der Spaß im Vordergrund. Das zeigt sich auch an den mitunter kreativen Namen der Teams. Während „Lucky Losers“ oder „Die Ratehexen“ durchaus erwartbar sind, erschließen sich Teamnamen wie „Oh Gott“ oder „Dummibären-Bande“ wohl nur den Mitratenden am jeweiligen Tisch.

Frank Bitzer führt jetzt durch die Musikrunde. Thema: Filmmusik! Die Gruppen scheinen jetzt mehr Schwierigkeiten zu haben. Manche halten sich sogar die Augen zu, um sich besser konzentrieren zu können. Am Ende muss Frank Bitzer zwei Melodien erneut abspielen. Ob es geholfen hat?

Die Auswertung übernehmen Kaminski und Sandra Bitzer. Dabei gibt es nicht nur Punkte für richtige, sondern auch für die kreativsten Antworten. „Das Team hinter der Theke darf das entscheiden. Wir sind ja nicht ganz neutral“, sagt Kaminski mit einem Schmunzeln. Am späten Abend dann die Meldung: Gewonnen hat das Team „Veni, Vidi, Whisky“, das sich über fünf Eintrittskarten für eine Weihnachtslesung freuen konnte. Auf Platz zwei lief „Strebimani“ vor dem Team „Die Schopis“ ein.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat das Quizteam mit der Stadt Telgte einen weiteren Termin gefunden: Am 15. Dezember soll ab 19.30 Uhr eine dritte Auflage im „Mittendrin“ starten. Die Karten sind für vier Euro zu haben. Einlass ist ab 19 Uhr