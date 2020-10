Ein kleines Richtfest mit einem dazu gehörenden Richtspruch durch Firmenchef Christian Beuing und das Anbringen eines bunt geschmückten Birkenstrauchs bewegte die Jungen und Mädchen und sorgte für viel Freude bei den Kleinen aber auch den Erzieherinnen der Zweigstelle des Kindergartens „Sternenzelt“ an der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Dort entsteht derzeit ein Anbau für einen Mehrzweckraum. Beuing erläuterte kurz den Fortgang der Arbeiten, beginnend mit den Baggerarbeiten über die Verarbeitung von Beton bis hin zu den Holzarbeiten, so dass die Kinder einen kleinen Einblick in die umfangreichen Tätigkeiten erhielten. Der Firmenchef hatte zudem noch Süßigkeiten mitgebracht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein.