Besorgte Eltern hatte Ulrich Junghans von der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen immer wieder am Telefon, wenn es um die Schulbusbeförderung ging. Denn viele Erziehungsberechtigten wünschen sich angesichts von Corona und der Ansteckungsgefahr eine Entzerrung der Situation in den Bussen, unter anderem mehr Kapazitäten und nach Möglichkeit für jedes Kind einen Sitzplatz.

„Die Bedenken der Eltern nehmen wir sehr ernst und haben – soweit möglich – reagiert“, sagt Junghans. Doch das Problem sei nicht der Wille, sondern vielmehr die zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Sprich: Die Zahl der Busse sei genauso begrenzt wie die Zahl der Busfahrer.

Aktuell sei es bereits so, dass alle zur Verfügung stehenden Busse für die Schülerbeförderung eingesetzt seien. „Durch Anpassungen in den Umlaufplänen und den Tausch von Fahrzeugen unterschiedlicher Größe auf den Schulbuslinien konnte die Situation verbessert werden“, betont er im Gespräch.

Schülerinnen und Schüler würden allerdings trotz dieser Veränderungen weiterhin in den Schulbussen auch Stehplätze nutzen müssen. Dies sei weiter zulässig und auch zu „normalen Zeiten“ geübte Praxis in den Schulbussen, betont die Verwaltung.

Die Stadt stehe aber mit dem befördernden Busunternehmen in ständigem Kontakt. „Sollten sich weitere Möglichkeiten aufzeigen, die Situation zu optimieren, wird die Verwaltung nachsteuern“, verspricht er in diesem Zusammenhang.

Nach Angaben der Verwaltung werden in Telgte und Westbevern täglich rund 600 Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Wohnbezirken zu den Grund- und weiterführenden Schulen gefahren. „Unter normalen Umständen ist die Beförderung der Schüler als unproblematisch zu bezeichnen. Corona hat aber alles ein wenig verändert“, erläutert Junghans.

Er betont, dass ein Mund-Nasen-Schutz in den Bussen zwingenderweise zu tragen sei. Denn: „Insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr ist Abstand halten nicht immer möglich“ so Ulrich Junghans. „Daher gilt in den eingesetzten Schulbussen eine Maskenpflicht.“