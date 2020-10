In der digitalen Welt ist Ulrich Mersch beruflich zuhause. Denn er versorgt Winkhaus-Kunden rund um den Globus mit den Produktdaten von Fensterbeschlägen. Am 10. Oktober 1995 startete er als Sachbearbeiter im Produktmanagement. 1999 wechselte er zum EDV-Service und betreut heute die Großkunden. Seine Aufgabe findet der 50-Jährige sehr spannend. Denn die Artikelstamm-Daten müssen für jeden Fensterbaubetrieb individuell aufbereitet werden, bevor sie in dessen Fertigung einfließen können. Um die optimale Datenlösung zu finden, ist ihm die Kommunikation mit dem Kunden wichtig. Den verschiedenen Systemen und Erwartungen der Kunden stets gerecht zu werden, ist sein Ziel. Privat steht der dreifache Vater gern am Grill. Als Mitglied und Juror der „German Barbecue Association“ und der „Kansas City Barbeque Society“ entscheidet sein Urteil über die Platzierungen bei Wettkämpfen. Auch Radtouren mit der Familie und Fußballspielen mit Freunden gehören zu seinen Hobbys.