Eine besondere Ehre wurde Frank Niemann am Samstagabend zuteil. Der „Edel-Fan“ der Deutschen Nationalmannschaft und des HSV wurde kurz vor dem Länderspiel in einer Extra-Ausgabe der Sportschau zu seiner aktuellen Meinung zur DFB-Elf und etwa den Ticketpreisen befragt. Der Westbeverner hat seit 1994 mit seiner Fahne rund 300 Länderspiele in 60 Ländern besucht.