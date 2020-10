„Eine musikalische Stadtführung“ ist das Konzert des Duos „Pariser Flair“ überschrieben, das am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus stattfindet. Dazu schreiben die Veranstalter: „Stellen Sie sich vor, Sie wären in Paris und Sie hätten dazu die beste Stadtführung, die man sich vorstellen könnte, nicht nur rein in den Doppeldecker und Stimme vom Band. Sondern musikalisch, kulinarisch und vieles mehr.“

Auf so eine ganz und gar besondere Reise lädt sowohl fachmännisch als auch charmant das Duo „Pariser Flair“ die Besucher im Bürgerhaus ein. Das Duo bilden die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche „Perle der Ostsee“, die Pianistin und Akkordeon-Spielerin Jenny Schäuffelen.

Von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud werden die Zuhörer nach Angaben des städtischen Kulturbüros auf dieser Tour die ganz großen Klassiker der französischen Chanson hören und besser kennenlernen, aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen.

Und weiter heißt es in Richtung Zuschauer: „Die Damen sparen keinen Bereich aus. Also werden Sie nicht gefeit sein vor Überraschungen und Unwägbarkeiten: Sie lernen Paris von allen Seiten kennen, von den neuesten interessantesten Sextoys und Eintrittspreisen in den Etablissements des Rotlichtviertels Pigalle bis zu den exquisiten Gaumenfreuden wie den Himbeermakronen von Ladurée.“

Und weiter heißt es: „Auf Ihrer Tour entlang der Seine und durch die Quartiers werden Sie zuweilen auch selbst gefordert: Mal gilt es, durch und durch erstaunliche Zusammenhänge zu erraten, mal werden Sie zum Tanzen ermuntert.“

Um das Programm abzurunden, bekommen die Gäste eine kleine Tourbeschreibung, in der die Tipps und Adressen zusammengefasst sind, mit denen sie an diesem außergewöhnlichen Abend vertraut gemacht worden sind. Und zwar ohne, dass ihnen am Ende nach einer Stadtführung die Füße wehtun.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro bei „Tourismus & Kultur“ im Treffpunkt Telgte. An der Abendkasse kosten sie zwei Euro mehr. Inhaber von Ehrenamtskarten erhalten Tickets zum ermäßigten Preis.