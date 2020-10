Nicht zuletzt als Konsequenz aus dem Wahlergebnis vom 13. September möchte die Grüne-Ratsfraktion zu Beginn der neuen Ratsperiode einen „Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität“ einrichten. „Wir haben die Problematik der Klimaveränderung seit Jahren auf der Agenda, und Rat und Verwaltung haben schon wichtige Schritte unternommen, um den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in sämtliche Vorgänge aufzunehmen“, so Sabine Grohnert, alte und neue Fraktionssprecherin.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass der Rat sich in allen Details mit dem Themenfeld befasst und wirksame Maßnahmen auf den Weg bringt. Die Menschen in Telgte haben im September auch Klimaschutz gewählt und der Rat muss diesem Auftrag gerecht werden.“

Neben den Fragen des Klimaschutzes sollen unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ auch der Artenschutz mit dem Ziel der Ökologisierung von Grünflächen sowie Anpassungsmaßnahmen an veränderte klimatische Verhältnisse in der Wasserwirtschaft und durch konsequente Stadtbegrünung in den Fokus genommen werden.

Mit „Mobilität“ soll der neue Ausschuss auch alternative Verkehrskonzepte, den Ausbau von Bus und Bahn und die Optimierung für Rad- und Fußverkehr begleiten.

„Wir werben zwar am meisten für diese Themenfelder“, so Gerd Klünder, der den Anstoß für die Initiative gegeben hat, „das Bewusstsein für diese Problemlagen ist aber in allen Fraktionen präsent. Wir rechnen mit einer breiten Unterstützung im Rat.“