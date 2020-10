Von Entmutigung durch das Wahlergebnis der Kommunalwahl war anlässlich der Mitgliederversammlung der CDU wenig zu spüren, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Die Stadtverbandsvorsitzende Christina Westemeyer sprach allen Wahlkämpfern Dank und Anerkennung für ihren Einsatz aus.

Eine detaillierte Analyse der Zahlen stellt im Anschluss Christoph Boge vor. „Unsere Fraktion muss drei Mandate abgeben, das ist bitter. Die Ergebnisse in den Wahlkreisen waren teilweise hauchdünn. Zwei oder drei Stimmen entscheiden über das Direktmandat. Wir sind nun in einer Situation wie in der Periode 2009 bis 2014. Eine Mehrheit kann mit den beiden kleinen Parteien oder mit den Grünen gebildet werden. Wir sind zu Gesprächen in alle Richtungen offen. Eine absolute Mehrheit im Rat allerdings hat die CDU zuletzt im Jahr 1979 erreicht, wie ein Rückblick auf länger zurückliegende Wahlen zeigt.“

Kritisch beleuchtet wurde das Fehlen des eigenen Bürgermeisterkandidaten. Christina Westemeyer wird dazu wie folgt zitiert: „Wir haben die Wirkung des Bürgermeisters als Zugpferd für die grünen Ratskandidaten unterschätzt. Ganz sicher aber werden wir bei der nächsten Wahl mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin antreten.“

Bei der Frage, ob die CDU die richtige Kommunikationsstrategie hatte, gab es unterschiedliche Meinungen. Ein Teilnehmer beklagte, „dass die Positionen der CDU in der Berichterstattung zu wenig übermittelt werden.“ Im Bereich der Sozialen Medien wurden die Fortschritte gelobt: „Da sind wir viel besser geworden, aber hier muss dringend weitergearbeitet werden.“

Auch die Themensetzung im Wahlkampf und die Positionen in der Ratsarbeit wurden in der Sitzung nach Angaben der Verantwortlichen engagiert diskutiert. Dabei kam das ganze Themenspektrum von Wohnungsbau, Schulpolitik über die Verkehrspolitik bis hin zur Finanzpolitik auf den kritischen Prüfstand.

In der Zusammenfassung gaben die Teilnehmer den Verantwortlichen mit auf den Weg, die gute Sacharbeit im Rathaus weiter fortzusetzen. Das Marketing und die Entwicklung eigener Kommunikationswege aber zu verbessern, durch intensivere Mitgliederwerbung mehr Jüngere für die politische Arbeit zu begeistern und die Fraktionsarbeit offener zu gestalten.

Für die Aufstellung des Kandidaten oder der Kandidatin für die Bundestagswahl im Herbst 2021 wählte die Versammlung die Delegierten zur entsprechenden Vertreterversammlung. Der Nominierungsprozess auf Kreisebene läuft bekanntlich schon. Im Januar 2021 werden sich die Bewerber den Telgtern in einer offenen Veranstaltung vorstellen und ihre Ziele und Konzepte erläutern.