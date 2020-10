Zehn Kinder verbrachten bei gutem Wetter einen Ferientag auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums, um in die Kunst der sogenannten Street-Art reinzuschnuppern. Der 19-jährige Alex Christiani und der 18-jährige Kilian Schmelzer leiteten die Veranstaltung, auf die sie sich intensiv vorbereiteten. Seit vielen Jahren sind nach Angaben der Organisatoren selbst in diesem Bereich aktiv und konnten so schon viele Erfahrungen sammeln. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde eine zwölf Meter lange Holzwand aufgebaut, an der sich die Mädchen und Jungen nachmittags ausprobieren konnten. Vorher gab es eine einstündige Einführung rund um das Thema Street-Art, in der die Kinder schon erste Zeichnungen anfertigten. Anschließend durften sie ihre Ideen auf die Leinwand sprayen, und so entstanden die Motive, die jeder am Ende mit nach Hause nehmen konnte. Zwischendurch wurde gemeinsam gegrillt und der bunte Tag ging dann irgendwann auch zu Ende. Die Veranstaltungen des Kinder- und Jugendzentrums war offen für alle Telgter Jungen und Mädchen.