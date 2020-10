Das Team des Emshofes bietet am kommenden Sonntag, 18. Oktober, im Rahmen der sogenannten BNE-Aktionstage NRW (Bildung für nachhaltige Entwicklung) einen Familientag zum Thema Apfel an. Dabei können alle Interessierten eine Vielfalt von Äpfeln kennenlernen und verkosten, Apfelsaft selber pressen, Märchen am Lagerfeuer lauschen, Bratäpfel erwerben und die herbstliche Atmosphäre am Emshof genießen. Groß und Klein sind von 14 bis 17 Uhr eingeladen. Wegen der Corona-Regelungen ist unbedingt eine Anmeldung bis zum morgigen Freitag, 16. Oktober, notwendig. Die Anmeldung muss einen Namen, die Anzahl der Teilnehmer sowie eine Adresse enthalten. Sie muss vorab per Mail an schulbauernhof@emshof.de oder unter 72 96 88 erfolgen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um Spenden gebeten.