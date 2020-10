Die Stadtverwaltung erinnert an die kostenlose Laubannahme, die in diesem Herbst wieder stattfindet. Am 31. Oktober und am 21. November besteht jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Busparkplatz in der Planwiese Gelegenheit, die heruntergefallenen Blätter abzugeben. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass das Laub von jedem Anlieferer selbst in das Pressfahrzeug befördert werden muss.