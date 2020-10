In den vergangenen Wochen drehte sich in der Kindertagesstätte Wiesenhaus, die seit einiger Zeit unter der Trägerschaft des Kinder- und Jugendwerkes steht, alles um die Kartoffel.

In kleinen Einheiten wurde den Kindern Wissenswertes über die Knollenfrucht vermittelt und durch Geschichten, Spiele und Lieder das Thema dann weiter vertieft, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung am Hermann-Löns-Weg.

Zum Abschluss feierte jede Gruppe ihr eigenes Kartoffelfest, jeweils an einem Vormittag. Jedes Kind brachte hierfür die dickste Kartoffel mit, die es finden konnte. Anschließend wurde der Kartoffelkönig oder die -königin ermittelt.

Kinder aus der Maulwurfgruppe trafen sich sogar in einem Garten, um in der Erde Kartoffeln auszugraben. Eric aus der Mäusegruppe fand nach Angaben von Sabine Brockmeyer-Geerdes , stellvertretende Leitung der Einrichtung, mit 827 Gramm die schwerste Kartoffel aller Wiesenhaus-Kinder. Er wurde damit am Ende natürlich der Kartoffelkönig und konnte sich entsprechend feiern lassen.

Zudem gestaltete jede Gruppe mit selbstgestalteten Kartoffelkönigen ein Fenster im Flur. Am Ende des Tages gab es Pommes für alle.

„Leider durften wegen der Coronazeiten die Eltern nicht mitfeiern, aber den Kindern hat es trotzdem viel Spaß gemacht,“ berichtet Sabine Brockmeyer-Geerdes am Ende.