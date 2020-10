Mehrere Autofahrer meldeten der Polizei am späten Donnerstagvormittag eine auffällige Fahrweise eines Pkws auf der B 51 zwischen Münster und Telgte. Polizisten fahndeten nach dem Auto und stellten dieses an der Straße Kiebitzpohl fest. Bei der Überprüfung der 77-jährigen Fahrerin ergaben sich keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Da die Münsteranerin nach Zeugenangaben jedoch mehrfach in den Gegenverkehr fuhr, stellten die Beamten ihren Führerschein wegen der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sicher.