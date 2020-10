Polizisten kontrollierten am Samstag gegen 10.15 Uhr einen Autofahrer am Baßfeld in Telgte. Als die Beamten an den Pkw herantraten und der Fahrer die Seitenscheibe herunterließ, stellten sie deutlichen Marihuanageruch fest. Auch körperliche Auffälligkeiten wiesen auf den Konsum von Rauschgift hin. Ein freiwilliger Drogenvortest, der positiv ausfiel, wurde durchgeführt. Daraufhin ließen die Polizisten dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Da der junge Mann in Bosnien lebt, erhoben sie eine Sicherheitsleistung von fast 300 Euro.