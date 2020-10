Ehre und Tradition gegenüber denen wahren, die mit am Aufbau und der Weiterführung des Gesangvereins beteiligt waren und ihm ein festes Fundament gegeben haben, das ist für den MGV Westbevern-Vadrup eine Verpflichtung in jedem Jahr. „Dem werden wir selbst in der Corona-Pandemie nachkommen und am 20. November zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder einen Kranz vor dem großen Kreuz auf dem Friedhof niederlegen“, betonte der Vereinsvorsitzende Stefan Krieft . Teile aus der Schubert Messe können die Aktiven des MGV am Totensonntag aufgrund der Vorgaben von Corona in der Pfarrkirche anlässlich des Gottesdienstes aber in diesem Jahr nicht zu Gehör bringen.

Auch die Nikolausfeier wird nicht stattfinden. Durch die Absagen des Vadruper Weihnachtsmarktes und des Benefizkonzertes „ Weihnachten für alle“ in der Kirche, fallen auch die in diesem Jahr noch anstehenden Auftritte weg. Seitens des MGV – und sicherlich auch aller anderen beteiligten Vereine am Konzert – bedauert der Vereinsvorsitzende nicht die Absage des Konzertes – „Damit musste man bereits seit längerer Zeit rechnen“ – sondern die wegfallende finanzielle Unterstützung der hilfsbedürftigen Menschen in Westbevern, die jeweils bei der Sammlung des Konzertes zusammen kommt. „Da wäre es doch schön, wenn die, die das Konzert ohnehin besucht hätten, ihre Spende über einen anderen Weg den Mitbürgern mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit zukommen lassen würden“, heißt es vom MGV. Gespendet haben aber auch stets die Aktiven des Konzertes. So unterhält zum Beispiel der Westbeverner Krink ein Konto für die gute Sache. Ehrenamtliche sorgen seit Jahren dafür, dass das Geld – aber auch die privaten Spenden – auch wirklich bei denen ankommen, die darauf angewiesen sind.

Aufgrund der Änderung der Abstandsregeln hat der MGV Eintracht seine Chorprobenzeiten entsprechend angepasst, so dass zwei Stimmen gleichzeitig in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup unter der Leitung von Chorleiter Harald Berger proben können. „Wir werden in gemischter Form vorgehen – zum Beispiel erster Tenor und zweiter Bass oder umgekehrt“, berichtet Stefan Krieft. Das bedeutet auch das am wöchentlichen Probetag alle vier Stimmen ihr Pensum durchführen können. „Geprobt werden wird ein Weihnachtslied, das als Gruß auf der Homepage des MGV veröffentlich wird.“ Angetan ist Stefan Krieft von der Arbeit des Innovativkreises, der inzwischen einige kreative Vorschläge erarbeitet hat im Bezug auf die Weiterentwicklung des MGV. „Wir freuen uns sehr darüber werden diese im Vorstand eingehend beraten.“

Ein besonderes Thema sind die Planungen für das Jubiläum des 125- jährigen Bestehens, das im kommenden Jahr ansteht. „Diesen Bereich haben wir zunächst auf Eis gelegt, weil wir nicht wissen, wie lange die Pandemie anhält, wie man den Ablauf und das Programm gestalten kann oder ob man Chöre zum Jubiläum einladen darf.“

Der MGV-Eintracht zählt weiterhin 43 Sänger wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Wer Interesse am Chorgesang hat und mitwirken möchte, der kann sich beim Vorsitzenden Stefan Krieft unter 0 25 04/ 88 684 melden.