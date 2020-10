Herbstzeit ist Schmökerzeit. Leseratten können sich für diese Zeit gut eindecken mit Büchern, CDs und DVDs in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB), die sich im Westbeverner Pfarrheim im Dorf befindet.

„Unser Anliegen ist es, unseren Lesern aktuelle, spannende Bücher und Sachliteratur anzubieten. Gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden, würden wir uns über mehr Leser freuen“, sagen die 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die nicht nur bei der Ausleihe und Rückgabe von Medien aktiv sind, sondern auch tatkräftige Unterstützung bei den vielen weiteren Aufgaben leisten. „Wir wollen mit unserem Buch- und Medienangebot ja möglichst immer aktuell sein. Deshalb orientieren wir uns beim Einkauf an Bestsellerlisten sowie Neuvorbestellungen in Zeitungen und Medienkatalogen. Am liebsten sind uns allerdings Buchtipps unserer Leserinnen und Leser“, sagt die Leiterin der Bücherei, Irmgard Pelster.

Rund 250 neue aktuelle Bücher wurden im Sommer angeschafft, katalogisiert und eingebunden und warten nun auf die Ausleihe. Circa 2700 Medien – Erwachsenen- und Kinderbücher, Schachbücher, CDs und DVDs – stehen für alle Altersgruppen bereit. Besonders groß ist das Angebot für Kleinkinder und Kinder im ersten Lesealter. Sie können in mehreren Regale und Bücherkisten ihre Auswahl selbstständig treffen oder sich von den Mitarbeitern beraten lassen. Dabei ist die Anzahl der Medien, die für vier Wochen ausgeliehen werden dürfen, nahezu unbegrenzt. Der Jahresbeitrag beträgt hier nur drei Euro.

Mit dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie musste auch die die Katholische Öffentliche Bücherei über mehrere Monate geschlossen werden. Erst Mitte Mai durfte die KÖB wieder für Besucher öffnen. Die damals festgelegten Schutzmaßnahmen wie Mund-Nasen-Maske, Abstandshaltung, Hygieneschutz an den Ausleihplätzen sowie die Beschränkung der gleichzeitig anwesenden Besucher gelten nach wie vor. So ist die Ausleihe gefahrlos möglich.

Jüngst durften auch die Kindergartenkinder die Bücherei wieder besuchen und im Rahmen der Aktion „Ich bin BibFit“ die Bücherei kennenlernen und den sogenannten „Bibliotheksführerschein“ machen. Die Aktion, die von Ulla Keuper und Michaela Sommer betreut wird, gibt es seit vielen Jahren in Westbevern. Die Kinder waren regelmäßig begeistert.

Die Bücherei steht allen Interessierten offen. Das Team freut sich an den Sonntagen von 10 bis 12 Uhr und an Donnerstagen von 16.30 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim auf Besucher. Einen Überblick über den Bestand und die Nutzungsbedingungen können sich Interessierte auch auf der Homepage der KÖB www.buecherei.westbevern.de verschaffen.

Ab dem 25. Oktober ist die Bücherei wieder geöffnet.