Das Taxi-Bus-Angebot in Westbevern-Vadrup und Westbevern wurde ausgeweitet. Seit dem 5. Oktober wird auf der Linie T39, vormals T390, eine Anbindung jeweils an die R13 oder aber an den RB 66 beziehungsweise RB2 nach und von Osnabrück und Münster angeboten. Morgens ab 5.34 Uhr bis etwa 7 Uhr erreichen Pendler alle 30 Minuten mit dem T39 alle Züge nach Münster und Osnabrück. Der T39 fährt von montags bis freitags stündlich und am Wochenende alle zwei Stunden. Zudem wurden neue Haltestellen in Westbevern-Dorf an der Schule und am Mühlenkamp eingerichtet. Die Haltestellen in Richtung Westbevern-Vadrup können nur zum Einstieg, in Westbevern-Vadrup nur zum Ausstieg genutzt werden und umgekehrt. Fahrten sind mindestens 30 Minuten vor Fahrtantritt unter 0 25 32/17 00 anzumelden. Die neuen Fahrpläne wer-den an den bekannten Stellen ausgelegt, teilt die Stadtverwaltung mit.