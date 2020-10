6916 Bürger verließen im Jahr 2019 Telgte, um in einer anderen Kommune zu arbeiten. 4084 der 11 000 Erwerbstätigen, die in Telgte und Westbevern wohnen, gingen innerhalb ihres Wohnortes ihrer Arbeit nach. Die Auspendlerquote liegt damit bei 62,9 Prozent. Diese Zahlen legte am Dienstag das Landesamt Information und Technik des Landes Nordrhein-Westfalen vor.

Für Telgte selbst weist die Statistik 9790 Erwerbstätige aus. 5706 von diesen pendelten in die Stadt ein, 4084 kommen aus Telgte selbst. Daraus errechnet das Landesamt eine Einpendlerquote von 58,3 Prozent.

Die meisten Auspendler – nämlich 3963, von denen 2051 Frauen sind – zieht es zur Arbeit ins 12,1 Kilometer entfernte Münster, weist die Statistik des Landesamtes aus. Auf den Plätzen dahinter folgen Warendorf (492), Ostbevern (296), Greven (173), Everswinkel (171), Ahlen (84) und Sendenhorst (77).

1559 – darunter 730 Frauen – pendeln nach Telgte ein, um ihrer Arbeit nachzugehen. 796 Einpendler kommen aus Warendorf. Dahinter folgen Ostbevern (665), Everswinkel (273), Sassenberg (153), Greven (151) und Sendenhorst (137).