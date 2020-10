Auf dem Erz-Steig unterwegs

Bei kühlem, aber trockenem Herbstwetter waren die Wanderfreunde des TV Friesen auf dem Terra.track-Erz-Steig, einem Rundweg durch den nördlichen Teutoburger Wald bei Hasbergen, unterwegs.

Alfons Leifhelm und Theo Wübben , die die Tour vorbereitet hatten, führten die Wanderer über den 14,6 Kilometer langen Rundweg. Vom Start am Wanderparkplatz Roter Berg in Hasbergen aus ging es zunächst gemächlich auf einer ehemaligen Bahntrasse bis zur Gedenkstätte Augustaschacht. Am Weg gab es Infotafeln, die auf den Erzabbau in diesem Gebiet hinweisen. Die Gedenkstätte Augustaschacht erinnert an einen Ort des ehemaligen Arbeitserziehungslagers Ohrbeck und an die vielen Opfer des Nationalsozialismus im Osnabrücker Land und ist ein Zeugnis schwerster Verbrechen.

Nach einer kurzen Außenbesichtigung ging die Tour steil bergan in den Hüggel. Durch Laub- und Mischwälder auf abwechslungsreichen Wegen führte die Wanderung durch Groß-Heide, ein Ortsteil von Hagen, und um den Bükersberg zum Silberberg, der den Namen von dort abgebauten Erzen mit einem geringen Silbergehalt erhielt. Es gibt Hinweise, die auf einen Abbau im Jahr 1180 deuten, dann aber mit Unterbrechungen im Jahr 1722 wieder aufgenommen wurden und bis ins 19. Jahrhundert andauerten.

Am Fuße des Heidberges entlang immer wieder mit schönen Ausblicken führte die Wanderung vorbei am Jägersberg in den Hüggel zum Bödigestein. Ein Gedenkstein erinnert dort an Nikolaus Bödige, der in heimat- und naturkundlichen Schriften besonders die Geologie und Flora des Hüggels beschreibt. Bödige erlag bei einer Lehrwanderung an diesem Ort einen Herzschlag. Über den Heidhornberg auf ehemaligen Schleppbahn-Einschnitten mit weiteren Hinweisen auf die Geologie des Hüggels ging es zurück zum Ausgangpunkt.

Zum Abschluss wies Theo Wübben auf die am 15. November stattfindende Wanderung entlang der Werse von Stapelskotten zur Pleistermühle und zurück hin.