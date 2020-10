Das nächste Kammerkonzert des Kultur-Freundeskreises findet am Sonntag, 25. Oktober, statt. Coronabedingt werden an diesem Abend zwei kürzere Konzerte ohne Pause veranstaltet, um dem Publikum im Saal einen ausreichenden Mindestabstand zu benachbarten Konzertbesuchern bieten zu können. Das erste Konzert beginnt um 18 Uhr, das zweite um 20 Uhr.

Zu Gast im Bürgerhaus ist das Kartu Klaviertrio aus Münster mit Risa Adachi (Klavier), Yuki Kimura-Žukauskas (Violine) und Giedrius Žukauskas (Violoncello). Auf dem Programm steht das berühmte „Gassenhauer“-Trio B-Dur op. 11 von Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händels Passacaglia aus der Suite g-Moll, HWV 432 in einer Bearbeitung für Violine und Violoncello des Romantikers Johan Halvorsen sowie das Klaviertrio in G-Dur von Claude Debussy.

Risa Adachi studierte an der Musikhochschule Münster bei Prof. Michael Keller, wo sie 2014 ihr Masterstudium mit „sehr gut“ abschloss. 2009 und 2010 war sie auf WDR-Rundfunkaufnahmen und 2012 beim Rheingau-Musik-Festival zu hören. Sie ist Lehrbeauftragte für Korrepetition an der Musikhochschule Münster und an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Yuki Kimura stammt aus Tokio und studierte an der Musikhochschule Hamburg bei Prof. Christoph Schickedanz. Sie gewann den ersten Preis beim Elise-Meyer-Wettbewerb in Hamburg. Seit 2010 ist sie Mitglied des Sinfonieorchesters Münster.

Giedrius Žukauskas, geboren in Litauen, studierte an der Musikhochschule Saarbrücken bei Prof. Gustav Rivinius. Er gewann den ersten Preis beim Nationalen Litauischen Kammermusikwettbewerb sowie den ersten Preis beim Boccherini-Cello-Wettbewerb in Lucca in Italien. Er ist Mitglied des Sinfonieorchesters Münster.

Karten sind noch bis Samstag zum Vorverkaufspreis von 14 Euro bei Tourismus+Kultur sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.