Fünf Mitglieder der DLRG Telgte haben Paul, den Schwimmreifenmann, der unweit des Wehres am Christoph-Bernsmeyer-Haus seit dem Frühjahr verankert war, von der Ems geholt. So viele Personen seien dafür auch nötig, berichtet Matthias Schulte, Leiter Einsatz der DLRG. Schließlich wiege Paul um die 100 Kilo und müsse vom Ufer zum Bootshaus getragen werden. Das sei schon „eine Herausforderung“. Ob der Schwimmreifenmann direkt ins Winterquartier am Bauhof gebracht wird oder Teil der Alltagsmenschen-Ausstellung vom 25. November bis zum 25. Januar sein wird, hängt davon ab, ob die Ausstellung in Corona-Zeiten überhaupt stattfinden kann. Auf jeden Fall soll Paul für seine nächsten Auftritte au Vordermann gebracht werden.