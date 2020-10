Die Planungsgruppe zum Telgter Dreiklang-Markt hat am Mittwoch beschlossen, den Dreiklang-Markt in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie und der sich momentan rasant nach oben bewegenden Infektionszahlen abzusagen.

In allen Gesichtern sei das Bedauern über diese Entscheidung zu sehen gewesen, alle durchdachten Formen und Möglichkeiten, einen Weihnachtsmarkt in Telgtes Altstadt zu organisieren, hätten allerdings aufgrund von einzuhaltenden Auflagen und dem daraus resultierenden Aufwand verworfen werden müssen, schreibt Hanse-Geschäftsführer Norbert Woestmeyer . Alle Aussteller seien bereits über die Absage des Marktes informiert worden. Nachdem der Dreiklang-Markt in den vergangenen Jahren stetig gewachsen sei, sei es umso bedauerlicher, dass der Markt in diesem Jahr abgesagt werden müsse, so Woestmeyer weiter.

Wenn auch kein Ersatz für den Dreiklang-Markt, so soll es am dritten Adventswochenende einige kleine Aktionen und Veranstaltungen geben – zum Beispiel das Orgelkonzert und die „offene Kirche“ am Sonntag. Dabei wird wie bei allen anderen Aktionen um die Einhaltung der aktuellen Auflagen und der Hygieneregeln sowie um einen verantwortungsvollen Umgang miteinander gebeten.

Henrike Hoesmann von der Knobelhilfe Telgte und Walburga Westbrock, Vorsitzende der Telgter Hanse, waren sich einig: „Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder einen schönen Telgter Dreiklang-Markt planen und durchführen zu können. Für dieses Jahr halten wir es für verantwortungsbewusst, den Markt nicht stattfinden zu lassen.“