Im kommenden Jahr feiert der TV Friesen seinen 70. „Geburtstag“. Feierlichkeiten zu diesem Ereignis sind coronabedingt derzeit noch nicht geplant. Wünsche für das neue Jahr hat der Verein einige. Dazu gehört eine Herzensangelegenheit: die Verwirklichung des Vereinszentrums am Gildeweg. Das Vorhaben lag in diesem Jahr aufgrund der ungeklärten Pkw-Stellflächen-Frage auf Eis.

In der jüngsten Delegiertenversammlung hatte die Vorsitzende Gudrun Busch den aktuellen Stand beschrieben. Sie zeigte sich dabei sehr erfreut darüber, dass der Investor die Pläne des TV Friesen, von der Münsterstraße zum Gildeweg umzuziehen, weiter unterstützt. Das Gebäude befindet sich auf der Südseite des Bahnhofes und beinhaltet bereits ein Sportstudio im Obergeschoss. Das Erdgeschoss wurde bis vor einiger Zeit gewerblich genutzt und soll ausgebaut werden. Laut Kreisbauamt geht es bei dem Projekt um eine genehmigungspflichtige Umnutzung eines bestehenden Gebäudes.

Mit dieser Nutzungsänderung muss der Antragsteller den Mehrbedarf an Stellplätzen ermitteln, der durch die geänderte Nutzung verursacht wird. Dabei wird die Anlage zur Verwaltungsvorschrift (VV BauO „Richtzahlen für den Stellplatzbedarf“) herangezogen, da, so das Kreisbauamt, bisher weder eine Rechtsverordnung seitens des Ministeriums oder eine Satzung der Gemeinden bestehe.

Das Projekt wird sowohl von der Stadt Telgte als auch vom Bauamt des Kreises Warendorf unterstützt. Das größte Hindernis ist die notwendige Ausweisung von rund 40 Stellplätzen. Aufgrund des zu erwartenden Zu- und Abgangsverkehrs ist der Nachweis im Bauantrag zu erbringen.

Wenn die Parkplätze nicht auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können, besteht die Möglichkeit, diese in der näheren Umgebung per Baulast zu sichern oder bei der Stadt abzulösen. Die Zustimmung der Ablöse liegt grundsätzlich im Ermessen der Stadt. Hier scheint laut Telgter Bauamt eine Lösung zur Verwirklichung des geplanten Vorhabens zwischen dem Besitzer der Immobilie, dem Architekten, der Stadt Telgte und dem Kreisbauamt gefunden zu sein. „Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt werden“, erklärt Architekt Markus Schöfbeck.

Der TV Friesen möchte in seinem Vereinszentrum die Geschäftsstelle sowie erweiterte Räumlichkeiten für den Gesundheits- und Rehasport sowie für die Ballettschule anbieten. Das Gymnastikangebot für die älteren Mitbürger sowie Spiel- und Bewegungsangebote am frühen Nachmittag für Kinder gehören zum Leistungsangebot des Vereins. Die Räumlichkeiten, so Gudrun Busch, sollen auf diese Nutzung zugeschnitten sein. Die genaue Raumaufteilung wird aktuell abgestimmt.

Wann der Baustart erfolgt, hängt von der Einreichung und der erfolgreichen Prüfung und Genehmigung des Bauantrages ab. Außerdem müssen dann die Handwerker freie Kapazitäten haben, um loslegen zu können. Zum Jahresende 2021? „Das wäre schön und ein tolles Geburtstagsgeschenk für den TV Friesen“, sieht Gudrun Busch dem Projekt sehr zuversichtlich entgegen.