Trauer um Franz-Josef Schründer

Der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup und der Westbeverner Krink trauern um Franz-Josef Schründer . Der Ehrenvorsitzende ist im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben.

Mit Franz-Josef Schründer verlieren die beiden Vereine eine Persönlichkeit, die sich in vielen Bereichen engagiert hat, voranging, mit anpackte, Zeichen setzte und damit die Basis für ein gesundes Vereinsleben schuf. Geschätzt wurde seine ruhige und sachliche Art, mit der er auf Vereinsmitglieder und Mitmenschen zuging und das Gespräch suchte, um einen Konsens zu finden. Der beliebte Beveraner hatte immer wieder neue Ideen, die er zusammen mit vielen Helfern auch in die Tat umsetzen konnte.

Im Jahr 2011 wurde Franz-Josef Schründer von Bürgermeister Wolfgang Pieper die Stadtplakette, die höchste Auszeichnung der Stadt Telgte, verliehen. Eine Würdigung seiner Verdienste um die Vereine, in denen er aktiv war, sowohl in vorderster Reihe im Vorstand als auch als aktiver Sänger und in handwerklicher Tätigkeit im Krink. Kameradschaft, Harmonie und Zusammenhalt hatten für Franz-Josef Schründer stets allerhöchste Priorität. Das hat er bis zuletzt vorgelebt.

Franz-Josef Schründer trat dem MGV „Eintracht“ am 1. Januar 1951 als aktiver Sänger des zweiten Basses bei. Dieser Stimme hat er bis zuletzt die Treue gehalten und hätte in wenigen Monaten sein 70-jähriges Sängerjubiläum feiern können. Das Singen im Chor war eine seiner größten Leidenschaften. Von seinem Vereinseintritt an hat Schründer durch seine aktive Mitarbeit die Geschicke des Vereins maßgeblich geprägt. Von 1959 bis 1968 war er in verschiedenen Vorstandsfunktionen tätig, ehe er im Februar 1971 erster Vorsitzender wurde. Und das in einer schwierigen Lage, denn zu dieser Zeit bestand der MGV aus gerade mal noch 16 Sängern. Er schaffte es, die Sängerzahl auf 40 zu erhöhen. Damit hat er großen Anteil daran, dass der Chor heute gut dasteht. Als Zeichen der Wertschätzung wählten ihn seine Sangesbrüder am 3. November 1991 zum Ehrenvorsitzenden.

Auch im Krink hinterlässt er eine große Lücke, denn er hat für den Verein selbst aber auch für den Ort eine Menge bewirkt. „Was wäre der Krink und insbesondere die Krinkrentner ohne Franz-Josef, und was wäre Westbevern ohne den Krink. Wir alle wissen, ohne Franz-Josef hätte sich hier in Westbevern einiges nicht so entwickeln können, wie es jetzt vor uns steht“, hieß es in einer Laudatio, die zu Schründers 85. Geburtstag gehalten wurde.

Zunächst als Beisitzer und später als Ehrenvorsitzender (seit 2001) gehörte er dem Vorstand an. In den über 30 Jahren hat er an der positiven Entwicklung des Krink mitgewirkt – zum Beispiel durch sein Mitwirken an der Einführung von „Planten und Blomen“ oder des Frühlingsfestes.

Neben dem Westbeverner Krink hat Schründer die Abteilung Krinkrentner aus der Taufe gehoben. Angefangen hat alles mit dem Anlegen von Wanderwegen in Westbevern in den Jahren 1986 und 1987. Der Bau der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ wurde in einer Gemeinschaftsaktion mit zehn Rentnern 1996 fertiggestellt. Schründer ging stets voran. Unzählige weitere Aktionen wurden in den Folgejahren angeschoben. Auch in die Durchführung des Vadruper Weihnachtsmarktes war Franz-Josef Schründer stets eingebunden.