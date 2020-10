Wie in jedem Jahr gibt die Jahresabrechnung der Stadtwerke Ostmünsterland ihren Kunden Auskunft darüber, wie hoch der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch im letzten Abrechnungszeitraum ausgefallen ist.

Nach der Zählerablesung im Oktober, die erstmals in Zeiten von Corona erfolgreich als Selbstablesung durchgeführt wurde, steht die Zustellung der Jahresabrechnung 2020 für Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser kurz bevor. „In Telgte und Ostbevern sind es über 15 000 Rechnungen, die wir seit dem 22. Oktober per Post an unsere Kunden verschicken“, erläutert Heiko Alte Epping, Prokurist und zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtwerke Ostmünsterland.

Zudem haben die Stadtwerke Ostmünsterland gute Nachrichten für ihre Kunden. „Nach unserer gesicherten Auslegung des zweites Corona-Steuerhilfegesetz werden alle unsere Kunden, die nun im zweiten Halbjahr 2020 abgelesen und abgerechnet werden, mit dem jeweils günstigeren Steuersatz sogar für den gesamten Abrechnungszeitraum berücksichtigt. Dabei brauchen sich die Kunden um nichts zu kümmern. Die aktuelle Jahresabrechnung weist automatisch die niedrigeren Steuersätze aus“, freut sich Heiko Alte Epping. Somit profitieren die Kunden des lokalen Versorgers ganz besonders von der Mehrwertsteuersenkung, da sie für alle Mengen, die sie seit der letzten Abrechnung bezogen haben, berücksichtigt werden. Die Senkung der Mehrwertsteuer – 19 Prozent auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent für Trinkwasser –, die im Rahmen des Konjunkturpakets zur Corona-Krise beschlossen wurde, trat gesetzlich zum 1. Juli 2020 in Kraft.

Trotz der guten Nachrichten ergeben sich erfahrungsgemäß dennoch Nachfragen zur Jahresverbrauchsabrechnung. „Im Hinblick auf die steigende Zahl der registrierten Covid-19-Neuinfektionen in unserer Region möchten wir unsere Kunden dafür sensibilisieren, bei Fragen zur Abrechnung telefonisch oder per Mail mit unserem Kundencenter in Kontakt zu treten. So lassen sich unnötige Wartezeiten vor den Kundencentern vermeiden“, so Alte Epping weiter.

Der Versorger ist telefonisch unter 0 25 04/ 700 60 oder per Mail unter kundenservice@so.de zu erreichen. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.so.de.