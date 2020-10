Die SPD haben Anfragen und Mails von besorgten Eltern erreicht, die auf den drohenden teilweisen Unterrichtsausfall ab dem 2. November an der Sekundarschule hinweisen. Hintergrund ist ein Elternbrief von Schulleiterin Inge de Lange vom 21. Oktober, der über die Homepage der Sekundarschule abrufbar ist. Dort weist die Schulleiterin hin, dass ab dem 2. November der Unterricht hälftig wechselweise mit halber Klassenstärke erfolgen soll, weil die aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen empfohlene Stoßlüftung in allen Klassenräumen nicht erfolgen könne. Das Problem besteht darin, dass es nur Kippfenster gibt. Damit werde der Unterricht bis auf Weiteres nur zu 50 Prozent erfolgen. „Die Infektionsgefahr soll so verringert werden“, schreibt Inge de Lange.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek formulierte deshalb einen Antrag an Bürgermeister Wolfgang Pieper , das Thema auf die am morgigen Dienstag stattfindende Ratssitzung zu setzen. „Wir erwarten vom Bürgermeister Aussagen, wie er die Lüftungsprobleme in der Sekundarschule kurzfristig lösen will, damit der drohende Unterrichtsausfall minimiert werden kann“, heißt es weiter.

Außerdem möchte die SPD wissen, ob die Stadtverwaltung bereits auf das Sofortprogramm der Landesregierung zur Behebung der Mängel in Schulen in Bezug auf Stoßlüftungen reagiert hat. 50 Millionen Euro werden dafür bereitgestellt.

Wolfgang Pieper antwortete dem SPD-Fraktionschef, dass sich die Verwaltung ohnehin zu dem Thema geäußert hätte. „Den Unmut der Eltern kann ich durchaus nachvollziehen. Die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrerkollegien haben seit den Sommerferien mit einem nicht unerheblichen Engagement gezeigt, dass ein Regelunterricht unter den coronabedingt schwierigen Umständen dennoch ganz überwiegend gut gelingen kann“, heißt es in der Antwort weiter. „Als Schulträger sind wir in Prüfung und Umsetzung baulicher, technischer und organisatorischer Maßnahmen befindlich, die zum Ziel haben, den Regelunterricht auch jetzt nach den Herbstferien zu ermöglichen.“

Die Stadt Telgte stehe, so Pieper, nach der kurzfristigen Elterninformation durch die Schulleiterin vom 21. Oktober aktuell in Abstimmung mit der Sekundarschule an der Marienlinde, mit der Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Münster und allen hier bei der Stadt Telgte als Schulträgerin Beteiligten, um zeitnah eine zufriedenstellende Lösung für die Schüler und Lehrer sowie für die Erziehungsberechtigten zu erreichen.