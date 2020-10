Gleich drei Veranstaltungen stehen in Kürze innerhalb im Bürgerhaus auf dem Programm: Steffen Möller am Donnerstag, 29. Oktober, das Duo Pariser Flair am Freitag, 30. Oktober, und „Chris Tanzza & die Komm´ mit Mann!s“ am Samstag, 31. Oktober. Die Coronaschutzverordnung lässt derzeit knapp 90 Personen in den Räumlichkeiten zu. Möglicherweise ändern sich aber die Vorschriften kurzfristig, so dass die Veranstaltungen verschoben werden müssen.

Karteninhaber werden deshalb gebeten, sich im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt unter www.telgte.de zu informieren, um kurzfristige Änderungen zu erfahren. Tourismus und Kultur informiert die Kunden zudem per Mail, sofern die Kontakte vorhanden sind.