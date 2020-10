„Ich habe die KFD Westbevern als starke Gemeinschaft kennengelernt. Das ist ein großes Plus. Mir hat die Arbeit viel Spaß gemacht“, sagte Britta Fröhlich. Die Sprecherin der Frauengemeinschaft mit ihren 396 Mitgliedern wird sich am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl stellen. „Beruf, Familie und ehrenamtliches Engagement stellen eine hohe Belastung dar. Nach 13 Jahren im Vorstand, vier davon als Sprecherin, ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen und Jüngeren den Weg zu bereiten“, sagt sie.

Mit ihr stellen sich auch die weiteren Mitglieder des Teams nicht zur Wiederwahl. Dieser Entscheidung liegt ein langer (Beratungs)-Prozess zugrunde. Das KFD-Team in Westbevern befindet sich seit Dezember 2019 in einem Prozess der Veränderung und des Umbruchs, der durch Sandra Cichon (Referentin beim Diözesanverband Münster) bis heute begleitet wird. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir sehen es auch als Chance an, etwas Neues entstehen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung an die Mitglieder. Die Versammlung, die um 19 Uhr in der Pfarrkirche stattfindet, um der Einhaltung der Corona Vorgaben nachzukommen, sollte offiziell bereits im April stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Situation verlegt werden.

Sandra Cichon wird die Mitgliederversammlung referieren. Die Tagesordnung wird mit einem Impuls eröffnet. Dem folgen der Kassenbericht, Entlastung und Verabschiedung des Teams und Neuwahlen. Zum Abschluss gibt es noch einen strukturellen Ausblick.