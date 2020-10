„Seit ich 2019 auf die neue Schule gewechselt bin, hat sich natürlich einiges verändert“, erzählt Juliana Schulte aus Telgte. Sie besucht die zwölfte Klasse des Anne-Frank-Berufskollegs in Münster und ist dort auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Die 18-Jährige machte 2019 ihren Abschluss an der Sekundarschule in Telgte und entschied sich dann dafür, nach Münster zu gehen. Am Anne-Frank-Berufskolleg hat sie bereits viele Erfahrungen und Einblicke sammeln können. Beispielsweise unterscheidet sich das Lerntempo sehr stark. „Am Anfang war alles neu und man hat es als mühselig empfunden, so viel mehr zu lernen“, beschreibt Juliana. Doch die Schülerin hat sich ganz schnell an die Art und Weise gewöhnen können und jetzt ist es völlig normal.

Dabei lernt sie viele Facetten des Bereichs Gesundheit kennen. „Es ist sehr interessant und abwechslungsreich, und hinterher stehen mir alle Türen offen“, betont sie.

Was will sie später werden? Da möchte sich die Schülerin noch nicht festlegen. Allerdings kann sie sich etwas in die Richtung Gesundheit und Medizin gut vorstellen. Die Telgterin lernt nicht nur im theoretischen Bereich. An der Schule gibt es auch praktische Unterrichtseinheiten – beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse oder Blutabnahme an einer Puppe.

Die Corona-Pandemie macht sich auch bei der Schülerin bemerkbar. In der Schule müssen überall Masken getragen werden. Und der Abstand muss eingehalten werden. Außerdem war auch sie vom Homeschooling betroffen. „Und der Praxisunterricht ist weniger geworden. Das ist schade“, erzählt Juliana.

Zu einigen Freunden aus ihrer alten Stufe hat die 18-Jährige noch Kontakt. Zu den meisten ist dieser aber abgebrochen. Aber sie hat viele neue Leute kennengelernt. „Das gleicht sich dann wieder aus“, erzählt die 18-Jährige.