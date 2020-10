Auch für die 18-jährige Hannah Zimmermann gab es im Juni keinen Abiball am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Für sie ging es dann am 1. August mit einer Ausbildung zur Bauzeichnerin beim Landschaftsverband los.

Eigentlich wollte sie direkt studieren. Doch nach einer von der Schule organisierten Informationsmesse zu Studium und Ausbildung hat sie sich dann doch für eine Ausbildung entschieden.

Wie sehen nun ihre Aufgaben aus? Hannah zeichnet Baupläne am PC, damit jeder auf der Baustelle weiß, was zu tun ist. Dazu setzt sie Ideen der Architekten um. „Ich kann mich aber auch mit den Architekten besprechen und mich so einbringen“, erzählt sie.

Die Telgterin fährt auch mit zu Terminen, um beispielsweise Maße zu nehmen, um Innenarchitekten bei der Planung zu helfen.

„Pro Tag bin ich schon deutlich länger unterwegs als ich es in der Schulzeit war. Ich finde es aber nicht unbedingt anstrengender, weil ich Spaß am Beruf habe“, betont Hannah. Sie findet den neuen Alltag auch viel abwechslungsreicher, da es eigentlich täglich neue Aufgaben gibt. Darüber machen sich die Mitarbeiter im Team Gedanken.

In den ersten Wochen der Ausbildung hat die 18-Jährige einige neue Leute in der Berufsschule in Münster und beim LWL kennengelernt. Ihr ist gleich klar geworden, dass viel mehr praktisch gearbeitet wird. „Es ist ein ganz anderes Lernen. Neues wird sofort umgesetzt“, erzählt die Telgterin.

Corona macht sich in ihrer Ausbildung bemerkbar. Wenn sie nicht an ihrem Arbeitsplatz sitzt, muss die Maske getragen werden. Außerdem werden Termine abgesagt oder können nicht persönlich abgehalten werden. Und einige Kollegen sind im Homeoffice. „Dann sehe ich sie eine Woche nicht“, erklärt Hannah.

In der Schule merkt sie die Pandemie deutlicher. Denn die Maske muss den ganzen Tag getragen werden, und es ist wenig direkte Zusammenarbeit möglich.

Zu ihrer alten Stufe hat sie kaum noch Kontakt, was wohl auch Corona geschuldet ist. Sie macht aber viel mit den Leuten, zu denen sie auch schon zu Gymnasialzeiten Kontakt hatte.