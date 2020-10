Einen richtigen Abiball gab es für den 18-jährigen Tom Luca Dombrowsky nicht. Im Juni fand für ihn und die anderen 85 Abiturienten des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums coronabedingt lediglich eine kleine Entlassfeier auf dem Schulhof statt.

Seit dem 1. Oktober studiert Tom an der Hochschule in Osnabrück International Management. Noch lebt er in Telgte, aber sobald Präsenzvorlesungen beginnen, kann er sich vorstellen, nach Osnabrück zu ziehen.

Er hat seinen Studienplatz relativ leicht gefunden. Er hat recherchiert, wo der Studiengang International Management angeboten wird, hat Punkte wie Entfernung geprüft und sich im Endeffekt für Osnabrück entschieden. Doch vor Ort sind die Studenten in diesen ersten Wochen leider noch nicht. Alles findet online statt. „Es gab lediglich einen Campusrundgang und eine Rallye, bei der man ein paar Leute kennengelernt hat. Den Großteil hat man über den Laptop kennengelernt“, erzählt der 18-Jährige.

Sein Alltag hat sich etwas verändert. Da aber alles online abläuft, ist sein Umfeld vorerst gleichgeblieben. Es ist selbstverständlich nicht vergleichbar mit der Schulzeit. „Es ist nicht unbedingt anstrengender, aber arbeitsintensiver. Man muss mehr nacharbeiten“, betont der Student. Auch die Zeiten seiner Vorlesungen unterscheiden sich deutlich vom Unterricht. Die Länge variiert mehr. „Ich habe zum Beispiel montags nur eine Vorlesung von 14.15 bis 17.45 Uhr, aber dafür mittwochs drei über den ganzen Tag verteilt“, erklärt Tom.

Große Erwartungen an sein Studium hatte der Telgter erstmal nicht. Die Pandemie macht sich in seinem Studium klar bemerkbar, da eben alle Vorlesungen nur online stattfinden. Echtes Studentenleben gibt es nicht.

Tom Dombrowsky hat noch guten Kontakt zu Mitschülern aus seiner alten Stufe, weil er sich noch in Telgte aufhält. „Jedoch ist der Kontakt zu einigen auch schwerer geworden, da sie aus Telgte weggezogen sind oder eine Ausbildung machen“, betont er.