Unterricht weiter gesichert

Der Unterricht an der Sekundarschule wird wegen Corona keinen Einschränkungen unterliegen, sondern weiter regulär stattfinden können. Das, so Bürgermeister Wolfgang Pieper in der Ratssitzung am Dienstagabend, sei das Ergebnis von verschiedenen Gesprächen und Untersuchungen. Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf habe beispielsweise bestätigt, dass das Einhalten der AHA-Regeln sowie ein regelmäßiges Lüften mit Kipp-Fenstern ausreichend seien.

Genau die Fensterproblematik hatte, wie bereits berichtet, dafür gesorgt, dass Schulleiterin Inge de Lange vor rund einer Woche einen Elternbrief verfasst hatte, in dem die Rede davon war, dass wegen der nur auf Kipp zu öffnenden Fenster Unterricht nur in halber Klassenstärke möglich sei, weil ein Stoßlüften, wie von vielen Fachleuten empfohlen, nicht korrekt erfolgen könne.

Fachbereichsleiterin Tanja Schnur führte im Rat aus, dass das Problem baulich, technisch und organisatorisch untersucht worden sei. Nach mehreren Gesprächen stehe fest, dass ein schneller Austausch der Fenster oder einzelner Flügel angesichts der fehlenden Kapazitäten bei Fensterbauern keine Maßnahme sei, die kurzfristig umgesetzt werden könne. Aktuell, so Baubereichsleiter Christian Korte, sei die Verwaltung noch in Gesprächen mit Fensterbauern, ob möglicherweise durch Veränderungen an den Beschlägen eine Optimierung der Situation möglich sei, sprich, dass die Fenster weiter geöffnet werden könnten.

Angesichts dieser Schwierigkeiten setzt die Verwaltung aktuell auf Luftreinigungsgeräte. Zwei seien bereits angeschafft und im Unterrichtsalltag getestet worden. Die Geräte würden so leise arbeiten, dass eine Störung des Unterrichts nicht gegeben sei. Daher habe sich die Stadt dazu entschlossen, für alle betroffenen Klassen- und Fachräume entsprechende Geräte zu beschaffen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den Luftreinigungsgeräten auf einem guten Weg sind“, sagte Schnur. Alle anderen Schulen seien nicht betroffen, unterstrich sie, denn dort sei überall ein Stoßlüften möglich. Auch die sieben städtischen Turnhallen seien untersucht worden. Fünf würden bereits über entsprechende Belüftungsanlagen verfügen. Sowohl bei der Turnhalle der Don-Bosco-Schule als auch bei Brüder-Grimm-Schule könne durch Querlüften ein schneller Luftaustausch sichergestellt werden, sodass die Situation von den Experten als unproblematisch eingestuft worden sei.

Klaus Resnischek (SPD), seine Fraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung des Rates gebracht, sprach angesichts von drei Elternbriefen der Sekundarschule innerhalb weniger Tage von einer „großen Verunsicherung“ bei den Betroffenen. Zudem forderte er, bauliche Maßnahmen mittelfristig weiter im Blick zu behalten.

Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte, dass die Informationskette nicht glücklich verlaufen sei. Er habe sich eigentlich gewünscht, dass Schulleitung, Träger und andere Beteiligte in dieser Angelegenheit mit einer Stimme sprechen würden. Insofern verstehe er die Verunsicherung der Eltern, die er habe vermeiden wollen. Das Problem der Fenster, die nur eine Kippstellung zulassen, sei bereits seit längerer Zeit bekannt. Letztlich sei aber erst vor gut einer Woche das Lüften zu den AHA-Regeln dazugekommen und das Thema erneut „aufgeploppt“. Um das Problem mittelfristig durch bauliche Maßnahmen zu lösen, müssten auch hemdsärmelige Lösungen ohne lange Genehmigungsverfahren und Diskussionen um die Fassadengestaltung möglich sein.

Karin Horstmann (FDP) erntete für ihren Vorschlag, den örtlichen Beschlaghersteller Winkhaus in das Thema einzubinden, viel Zustimmung von etlichen Kommunalpolitikern. Die Verwaltung will den kurzen Weg zum Unternehmen nutzen.