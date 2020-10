Das Schnitzen von Kürbissen hat in der Bauerschaft Wiewelhook bereits Tradition erlangt. Die Neuauflage musste zwar unter Einhaltung der Corona-Vorgaben stattfinden, was der Freude der Kinder aber keinen Abbruch tat. Sie waren, unterstützt von ihren Eltern, mit viel Engagement bei der Sache. Getreu dem Motto „Man nehme einen Kürbis, schnitze ihm Mund, Nase und Augen, und fertig ist ein dekorativer Hingucker für den Hauseingang oder Garten“ entstanden kleine Kunstwerke. 20 Kürbisse wurden von Eltern und Kindern bearbeitet. Diese waren vom Verein „Wiewelhooker Räuber“ kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Die Ergebnisse der Arbeit sind in der Herbstzeit in der Bauerschaft Wiewelhook vor den Haustüren zu sehen.