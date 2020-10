Die Blutspender in Westbevern und Telgte trugen ihren Teil dazu bei, dass auch zur Coronazeit genügend Blut zur Notfallversorgung, für Operationen und zur Herstellung von Präparaten zur Verfügung steht. Insgesamt kamen an den vergangenen drei Tagen 328 Spender in die Spenderlokale, darunter 17 Erstspender.

Wie wichtig die Erstspender sind, weiß Klaus Kaffille vom DRK Telgte zu berichten: „Für jeden Spender der aus Altersgründen aufhören muss, werden vier Neuspender benötigt.“ Begründet sei die These dadurch, dass viele der Neuspender noch nicht regelmäßig zum Termin gehen wie die Stammspender.

Für die Blutspende im nächsten Jahr wird es eine Neuerung geben erklärte Klaus Kaffille: „Wir werden die Terminreservierung einführen. Jeder Spender kann telefonisch, per Internet oder Blutspender-App seinen Termin buchen. Mit diesem Service wollen wir die Wartezeiten vor und während der Blutspende deutlich verkürzen.“

Die nächste Gelegenheit, Blut zu spenden, ist Ende Januar des kommenden Jahres wieder möglich.