Paartherapeut und Sprachkundler

Der Verein der Freunde der Städtepartnerschaft Telgte-Polanica Zdrój (Bad Altheide) feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Da darf man sich und den Liebhabern feinster Kabarettkunst gerne einmal eine Freude machen und mit Steffen Möller den in Polen wohl bekanntesten deutschen Künstler zu einem Plauderabend einladen.

Als leider letzte Kabarettveranstaltung vor dem kulturellen Lockdown, der für viele Künstler wohl eher das Ende ihrer Karriere bedeuten wird, hätte man sich allerdings als puritanischer Kabarettliebhaber eine etwas tiefer gehende Vorstellung gewünscht. Denn Steffen Möller, der seit Februar zum ersten Mal auf einer größeren Bühne gestanden hat, gilt in Polen zu den Superstars. Seine süffisanten Plaudereien sind aber wohl eher die amüsanteren und unterhaltsamen Vorstellungen eines Insiders der deutsch-polnischen Mentalitäten.

Er schlüpft bei seinem Programm „Weronika, dein Mann ist da“, nach seinem gleichnamigen Buch, in die Rolle eines Paartherapeuten, der sich um die Probleme im interkulturellen Bereich bei deutsch-polnischen Paaren kümmert.

Da im Bürgersaal an diesem Abend auch Vertreter dieser „Spezies“ zu finden waren, fielen seine Lebenshilfen für den Alltagswahnsinn natürlich auf fruchtbaren Boden. Auch wenn er kein „gelernter“ Therapeut ist, so wusste er diese Rolle bestens auszufüllen. Diese „berufsfremde“ Beschäftigung hat er ja mit so einigen der Comedy-Szene gemeinsam. Oliver Pocher war Versicherungskaufmann und Vince Ebert als diplomierter Physiker Unternehmensberater, und Steffen Möller durfte sich in Polen als Deutschlehrer sogar Professor nennen.

Sein in Jahren in der Wahlheimat Polen geschärfter Blick hinter die Kulissen führte ihn zu so manchem Fettnäpfchen, in das die gemischt-kulturellen Paare besonders in Corona-Zeiten so stolpern können. Schon der Einstieg mit der Sage um Herrscherin über Polen um 700 namens Vanda war brillant. Diese hatte sich, da sie ihr Gelübde ständiger Keuschheit nicht brechen wollte, nach Bedrängen durch den deutschen Fürst Rüdiger in die Weichsel gestürzt, um dadurch Polen vor einem Krieg zu bewahren. Das nahm Steffen Möller als Sinnbild für das Vorurteil, das eine Frau in Polen zu erwarten hat, die einen deutschen Mann ehelicht.

So unterhaltsam ging es dann bei seiner Sprachkunde weiter. Das Publikum zeigte sich, da es sich der Unterstützung einiger deutsch-polnischer Paare sicher sein konnte, bei den Sprachübungen sehr intonationssicher. Worte wie Przepraszam (Entschuldigung) oder kocham cię (ich liebe Dich) waren phonetisch eine wahre Herausforderung. Aber wer das Herz einer Polin erobern will, muss nach Steffen Möller solche Worte beherrschen und als Ritter in glänzender Rüstung die Tür aufhalten.

Seine Schilderung einer polnischen Hochzeit allerdings war brillant. Da spielte er mit allen nur erdenklichen Klischees, konnte man das „Fließen des Wodkas durch die Kehle“ gleichsam vor dem inneren Auge mitverfolgen. Seine Überlebenshilfen bei solch familiären Ereignissen waren einfach mit jeder Menge humoristischer Prisen gewürzt. Er führte das Publikum in die Untiefen des familiären Alltags, wo die polnische Mama jederzeit präsent ist und Weihnachtsfeste als kulinarischer Höhepunkt des Jahres in Polen gefeiert werden.

Anhand von Statistiken zeigte Möller, dass es die Polen nicht mehr auf unsere Autos abgesehen haben, man nach 2023 sogar bei der Einreise ein Auto geschenkt bekäme. „Steffek“, so sein polnischer Kosename, verwöhnte mit einem Exkurs in das „unbekannte“ Polen. Wer jahrelang als Schauspieler in der TV-Serie „M jak milosc“ mitgespielt hat, kennt sich als deutscher Gastarbeiter in Polen bestens aus.

Gelernt hat man viele Dinge, die vielleicht im kulturellen Austausch mit der polnischen Partnerstadt einmal wichtig werden könnten.