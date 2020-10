Ein Fahrplan für die Zukunft

Der Erhalt einer lebendigen Innenstadt: Das ist das Ziel eines Masterplans, der in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden soll. Darüber, und über leerstehende Geschäfte und die Corona-Auswirkungen auf Handel und Gastronomie sprach Andreas Große Hüttmann mit Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer.

Herr Bäumer, wenn man durch die Altstadt geht, gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass Ladenlokale länger leer stehen als noch vor wenigen Jahren. Stimmt das?

Andreas Bäumer: Im Rahmen der Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes im Jahr 2015 haben wir neun Leerstände gezählt. Gleichermaßen viele waren es Anfang März 2020. Leider begünstigt die Corona-Pandemie diese Entwicklung. Der Unterschied gegenüber 2015 ist, dass wir heute teilweise ein strukturelles Leerstandsproblem haben, das heißt, selbst in den frequenzstarken Hauptlauflagen bleiben Leerstände länger unvermietet. Weiterhin ist der inhabergeführte Einzelhandel auf dem Rückzug, und die Nachfrage nach Ladenlokalen ist auch schon vor Corona rückläufig gewesen. Insgesamt haben wir aber im Vergleich zu anderen Innenstädten gleicher Größenordnung noch immer einen guten Bestand. Unsere historische Altstadt hat einen ganz besonderen städtebaulichen Charme und profitiert zudem durch die touristische und kulturelle Infrastruktur.

Ein immenser Kaufkraftabfluss nach Münster, nicht genügend Parkplätze in der Altstadt oder der Online-Handel: In der Öffentlichkeit werden immer wieder viele Gründe angeführt, warum es immer schwieriger wird, die Telgter Altstadt zu beleben. Wie ist ihre Einschätzung?

Bäumer: Die Lage für den inhabergeführten Einzelhandel hat sich verschärft. Es gibt drei altbekannte Gründe: zum einen der Kaufkraftabfluss nach Münster, dann die teilweise sehr kleinen Ladenlokale, die nur mit sehr ausgefeilten und individuellen Konzepten wirtschaftlich zu betreiben sind. Zudem flutet der großflächige Einzelhandel das Stadtgebiet regelmäßig mit innenstadtrelevanten Produkten. Zusätzliche und teils neue Gründe sind, dass die Discounter und Lebensmittelvollsortimenter qualitative Lücken – etwa im Bereich Bioprodukte und Feinkost – geschlossen haben, und der rasant wachsende Onlinehandel. Eine weitere Herausforderung ist die derzeitige Altersstruktur des inhabergeführten Einzelhandels. Nachfolger zu finden, gestaltet sich gleichermaßen schwierig wie die Suche nach Fachkräften oder Auszubildenden. Die letztgenannten Probleme lassen sich auch auf die Gastronomie übertragen. Das große Pfund der Altstadt sind aber viele inhabergeführte Betriebe, die mit individuellen Angeboten, Qualität und einem ausgeprägten Kundenservice sich diesen skizzierten Herausforderungen stellen.

Es soll ein „Masterplan“ für die Altstadt erarbeitet werden. Was ist darunter zu verstehen? Welche Ziele werden damit verfolgt?

Bäumer: Die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, einen sogenannten Masterplan „Telgter Altstadt 2025“ zu erarbeiten. Er soll den Fahrplan in die Zukunft für eine weiterhin attraktive und lebendige Altstadt beschreiben. Denkbare Handlungsfelder sind die Bereiche Stadtgestaltung und Aufenthaltsqualität, Stadtmarketing und Digitalisierung, Einzelhandel und Gewerbe, Gastronomie, Tourismus und Kultur, Wallfahrt, Wohnen, Mobilität der Zukunft, Freizeit und Naherholung. Im ersten Quartal 2021 wird begonnen, konkrete Ziele und Projekte zu erarbeiten, die danach umgesetzt werden sollen.

Wer sind die Handelnden und Beteiligten bei einem solchen Masterplan?

Bäumer: Zur Steuerung des Masterplanes wurde eine Lenkungsgruppe aus Vertretern der politischen Fraktionen, der Hanse und der Verwaltung eingerichtet. Letztendlich geht es darum, die Kräfte noch stärker zu bündeln und viele Akteure, die mit Rat und Tat zur Vitalisierung der Altstadt beitragen können, zusammenzubringen und intensiver zu vernetzen. Ein wesentlicher Bestandteil ist zudem die Beteiligung der Bürger.

Wie sind die nächsten Schritte bei der Entwicklung des Masterplanes Innenstadt?

Bäumer: Zunächst kommen die Bürger und Gäste zu Wort. Mitte November werden wir dazu aufrufen, dass möglichst viele Menschen an einer Befragung teilnehmen. Wir möchten wissen, wie sich die Menschen die Altstadt in fünf Jahren vorstellen und welche Wünsche und Ideen bestehen. Die Befragungsergebnisse sind eine wesentliche Grundlage für unser Zielbild. Auf dieser Grundlage soll die Telgter Altstadt weiterentwickelt werden.

Corona macht derzeit vielen Innenstädten sehr zu schaffen. Wie geht Telgte damit um?

Bäumer: Die innerstädtischen Anbieter haben sich einerseits gut auf die Situation durch Hygienekonzepte eingestellt. Zum anderen reagieren viele Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister schnell auf die sich verändernden Rahmenbedingungen durch zusätzliche Angebote, etwa einen Abhol- und Lieferservice. Diese Bemühungen werden von den Kunden honoriert. Da ungewiss ist, wie sich die aktuelle Situation entwickelt, geht natürlich ein Stück Planbarkeit verloren. Etablierte Marketinginstrumente, zum Beispiel Veranstaltungsformate in Kombination mit verkaufsoffenen Sonntagen, brechen weg, die in der Vergangenheit zu hohen Kundenfrequenzen geführt haben. Durch die aktuelle Situation werden aber auch neue Vertriebswege und Marketinginstrumente erfolgreich getestet und genutzt, etwa Social Media. Die Telgter Hanse arbeitet derzeit intensiv an neuen Projektideen, die – analog zum Telgte Bon oder der Wunschzettelaktion – Kunden binden. Diese Ideen unterstützt die Stadt im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Das Land NRW hat kurzfristig ein Förderprogramm „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte“ aufgelegt. Die Verwaltung hat einen Antrag eingereicht, so dass wir wahrscheinlich zusätzliche Möglichkeiten haben werden, Maßnahmen und Projekte zur Innenstadtvitalisierung umzusetzen.

Wie wird die Telgter Innenstadt in fünf oder zehn Jahren aussehen?

Bäumer: Viel wichtiger sind zunächst die nächsten fünf bis zehn Monate. Jede und jeder kann weiterhin etwas tun und für sich selbst überlegen, ob vor Ort gekauft werden kann oder ob der Abhol- und Lieferservice der Gastronomen, Einzelhändler und Dienstleister in Anspruch genommen werden kann. Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten, sagte Willy Brandt. Wenn viele Akteure vor Ort auch in Zukunft mit Rat und Tat gemeinsam die Altstadt im Netzwerk mitgestalten und viele Telgter und Gäste weiterhin den Euro vor Ort ausgeben, bin ich zuversichtlich, dass die Altstadt eine Perle im Münsterland bleibt.