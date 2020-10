Kein Leitungsteam gefunden

Gespannte Erwartung, Enttäuschung, Wehmut und die Frage „Wie kann es weitergehen?“: Mehr als 40 Mitglieder der kfd Westbevern waren trotz der aktuell verschärften Coronabeschränkungen in der Kirche zur Mitgliederversammlung zusammengekommen. Damit zeigten sie, dass ihnen die Zukunft ihrer Frauengemeinschaft sehr am Herzen liegt. Schnell waren die Regularien abgearbeitet, die Kasse geprüft und das Team entlastet.

Sandra Cichon vom Diözesanverband ließ die Frauen dann am Beratungsprozess, den das Team seit Januar intensiv durchlebt hat, teilhaben. Es wurde deutlich, dass das Team dabei immer auch die Mitglieder und die Frage wie es gut weitergehen könne im Blick hatte. Anschließend zeigte Sandra Cichon mögliche Zukunftsperspektiven auf. „Dem Team war während des ganzen Prozesses wichtig, die Mitglieder an der Neugestaltung und Neustrukturierung zu beteiligen und eine gemeinsame Zukunftsvision für die kfd vor Ort zu entwickeln“, erklärte die Diözesanreferentin.

Im Namen des Diözesanverbandes der kfd bedankte sie sich bei den Teamfrauen Britta Fröhlich, Ulrike Lüttel, Beate Minnebusch, Rita Bonkhoff und Christine Plewe für deren langjähriges ehrenamtliches Engagement. Auch Präses Petra-Maria Lemmen sagte in persönlichen Worten „Danke“ und verabschiedete die fünf Teamfrauen. Alle erhielten eine Rose.

Anschließend gab es einen konstruktiven Austausch über offene Fragen. Erste Ideen und die Bereitschaft, sich zu einzubringen, waren spürbar. Am Ende stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, in eine Vakanz zu gehen. Das ist eine vom Verband geregelte einjährige „kreative Zeit“, in der nur ein Mindestmaß an Aufgaben abgedeckt sein muss. So erklärte sich Christine Plewe bereit, das auch in einer Vakanz unabdingbare Amt der Kassiererin fortzuführen. Christiane Wördemann und Gudrun Nosthoff übernehmen die Mitgliederverwaltung und die Annahme der Mitgliedszeitschriften. Wie die übrigen Aufgaben verteilt werden können, muss noch geregelt werden.

Zugleich wurde verabredet, dass am 20. Januar um 19 Uhr im Pfarrheim ein erstes Treffen stattfindet, zu dem alle Frauen, die die Zukunft der kfd mitgestalten wollen, eingeladen sind. „Es machte Mut, dass sich schon gut 15 Frauen dazu bereiterklärten“, hieß es am Rande der Versammlung. Auch weitere interessierte Frauen sind willkommen. Die Zeit der Vakanz und die Zukunftswerkstatt werden weiterhin von Sandra Cichon begleitet. Als nach intensiver Beratungen die Frauen die Kirche verließen, lag Aufbruchstimmung in der Luft.