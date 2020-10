Laubsammelaktion wieder ein Renner

Der Andrang war groß, und kaum waren die beiden Pressfahrzeuge der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf auf den Parkplatz in der Planwiese gefahren, da kamen bereits die ersten Telgter, um ihr Laub abzugeben. „Das ist eine super Sache. In den vergangenen Tagen ist eine Menge Laub bei mir auf dem Grundstück angefallen, das ich jetzt abgeben konnte“, sagte beispielsweise Daniel Meier. Der Schwabe ist erst vor wenigen Wochen nach Telgte gezogen und freute sich über den Service. Am 21. November von 8 bis 12 Uhr ist ein zweiter Termin anberaumt.