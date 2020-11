Trost in Zeiten der Pandemie gesucht

Telgte -

Von A. Große Hüttmann

Mit einem „Gottesdienst mit Abstand“ wurde am Samstagabend in Telgte die Wallfahrtssaison beschlossen, die in diesem Jahr aufgrund der Pandemie außergewöhnlich war, wie Propst Dr. Michael Langenfeld betonte.