Telgte -

Von Stefan Flockert, Stefan Flockert

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte entschieden, dass der Bau eines Feuerwehrgerätehauses an der Ecke Einener Straße/Ostbeverner Straße unter Auflagen rechtmäßig ist. Doch nun geht das Verfahren in die nächste Runde. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Revision zugelassen.