Wenn am kommenden Samstag, 7. November, die Geschäfte in der Innenstadt anlässlich des nächsten langen Samstages wieder bis 18 Uhr geöffnet haben, dann verbindet die Telgter Hanse die Aktion mit einem guten Zweck: Die Kaufmannschaft wird die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf von Martingänsen, die an diesem Tag in verschiedenen Geschäften erhältlich sind, für das Frauenhaus spenden. Die Backwaren, die eine Telgterin eigens erstellt hat, kosten zwei Euro das Stück. Flankiert wird der lange Samstag zudem durch Aktionen in verschiedenen Geschäften.

„Wir haben immer wieder einen guten Zweck unterstützt. Das wollen wir auch dieses Mal tun und das Frauenhaus, das eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat, unterstützen“, betont die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock .

Dass es auch im November – trotz der neuerlichen Einschränkungen – einen langen Samstag geben wird, steht erst seit kurzer Zeit endgültig fest. „Wir haben die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen“, sagt Westbrock. Denn einerseits sei natürlich der Erhalt einer lebendigen und vielfältigen Innenstadt das Anliegen aller Beteiligten, dazu gehörten auch die entsprechenden Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen. Aber andererseits würden die verlängerten Öffnungszeiten gerade in Coronazeiten auch die Möglichkeit bieten, die Kundenströme über den Tag zu strecken und damit besser zu verteilen.

Zudem wolle die Telgter Kaufmannschaft durch diese und weitere Aktionen aber auch deutlich unterstreichen: „Wir sind weiter – auch in der Krise – für die Telgter da“, sagt die Vorsitzende der Kaufmannschaft. Außerdem gehe es nicht nur um das Shoppen, sondern ein solcher langer Samstag biete zudem auch eine gute Gelegenheit, sich zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Zudem wird am Samstag, 7. November, eine weitere Aktion verschiedener Telgter Gewerbetreibender stattfinden. In den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen zwei Frauen gesucht, die „Telgter Shopping Kaline“ werden wollen. Ab 10 Uhr finden rund um die beiden Auserwählten verschiedene Aktionen statt, vom Styling über das passende Outfit bis zu Fotos.